31 января 2025, 21:38
Общество

Переносной УЗИ-аппарат появился в Сегежской ЦРБ

Врачи Сегежской ЦРБ получили новое оборудование для диагностики сосудов

Сегежская центральная районная больница продолжает получать новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. О поступлении техники сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. 

Очередным пополнением стал переносной УЗИ-аппарат, предназначенный для диагностики сосудистых заболеваний.

Ранее, в рамках той же программы, больница получила три аппарата искусственной вентиляции легких, а также три переносных прикроватных монитора, позволяющих контролировать состояние пациентов. 

В этом году в медицинские учреждения региона планируется поставить 222 единицы современного оборудования, из которых 35 предназначены именно для Сегежской ЦРБ.

Кроме того, больница в скором времени получит передвижной маммограф с функцией флюорографии, что позволит улучшить доступность диагностических услуг для населения. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте

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новости Карелии
Сегежский район
сегежская црб
УЗИ