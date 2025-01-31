Переносной УЗИ-аппарат появился в Сегежской ЦРБ

Сегежская центральная районная больница продолжает получать новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. О поступлении техники сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Очередным пополнением стал переносной УЗИ-аппарат, предназначенный для диагностики сосудистых заболеваний.

Ранее, в рамках той же программы, больница получила три аппарата искусственной вентиляции легких, а также три переносных прикроватных монитора, позволяющих контролировать состояние пациентов.

В этом году в медицинские учреждения региона планируется поставить 222 единицы современного оборудования, из которых 35 предназначены именно для Сегежской ЦРБ.

Кроме того, больница в скором времени получит передвижной маммограф с функцией флюорографии, что позволит улучшить доступность диагностических услуг для населения. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте