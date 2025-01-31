Карельские школьники смогут бесплатно отдохнуть на море

Карельские школьники смогут получить бесплатные путевки во Всероссийский детский центр «Океан». Информацию об этом опубликовало министерство образования и спорта республики.

По условиям отбора на участие в программе могут претендовать дети, у которых за последние три года есть грамоты, дипломы и сертификаты за достижения в учебе, спорте или других сферах.

Министерство объявило набор на следующие смены:

- «Море и человек: хранители океана» (естественно-научная программа) – 2 путевки, с 28 мая по 17 июня. Дети от 12 до 17 лет. Подать заявку можно до 13 апреля.

- «Море и человек: покорители океана» (физкультурно-спортивное направление) – 5 путевок, 28 мая – 17 июня. Возраст участников 12-17 лет. Заявки принимаются до 13 апреля.

- «Баскетбол: бросок в будущее» (коллективная смена, физкультурно-спортивная) – 5 мест, с 28 мая по 17 июня. Дети от 12 до 17 лет. Заявки принимаются до 13 апреля.

- «Океанские принты» – 10 путевок на смену с 20 июня по 10 июля. Возраст участников 14-17 лет. Подать заявку можно до 6 мая.

- «Дети Мира» – 6 путевок, смена пройдет с 14 июля по 3 августа. Участвовать могут школьники 12-17 лет. Заявки принимаются до 30 мая.

- «Дороги Без Опасности» (коллективная смена) – 4 путевки, с 14 июля по 3 августа. Возраст участников 13-17 лет. Заявки принимаются до 30 мая.

Желающие поехать в лагерь должны своевременно подать заявки, поскольку количество мест ограничено. // фото: pixabay.com