Московский поставщик лечебного питания привез в Петрозаводск тараканов

В Петрозаводске, похоже, разгорается очередной скандал, связанный с питанием в лечебных учреждениях города. По нашим данным, завершилась проверка Роспотребнадзора в Перинатальном центре, проведенная после жалоб на качество питания, отсутствие медкнижек у буфетчиц, найденного червяка в супе. В минздраве Карелии факт проверки подтвердили, пока ее результаты не оглашаются.

Летом 2024 года в Петрозаводске открылся Московский филиал комбината общественного питания ООО «Мед-Фуд». Компания больше полугода поставляет лечебное питание в местные больницы, а именно: Центр паллиативной медицинской помощи, Республиканский онкологический диспансер, Республиканский Перинатальный центр им. Гуткина К.А.

Наш корреспондент пообщался с бывшей сотрудницей ООО «Мед-Фуд», нанятой в Петрозаводске и уволившейся через несколько месяцев из-за невыносимых условий работы. Она рассказала некоторые подробности.

«Когда они только приехали сюда, оказалось, что с крупой привезли червей. Проблема была в том, что привоз был в слишком больших размерах. Мы никогда столько не заказывали, ну что на эти 100 человек везти 50 кг крупы, зачем? Потом привезли плиту электрическую с тараканами откуда-то из Новгорода. Мы отмывали тут всё. Только мы потравили тараканов, и они опять…»,

- рассказала бывшая сотрудница ООО «Мед-Фуд».

Жалобу на качество питания прислала в нашу редакцию и пациентка Республиканского онкологического диспансера.

«С питанием в стационаре, конечно, не все хорошо. Я лежала в Республиканской больнице – там очень вкусно кормили, с радостью ждала приема пищи. Думала, что в онкологическом диспансере будет так же, но, честно говоря, за все время моего пребывания ничего вкуснее хлеба не было… Слышала и от других людей жалобы на питание. Начиная с внешнего вида до вкуса меня ничего не устроило. Пишу вам, вспоминаю, и тошнит!».

Надо отметить, что предприятие «отметилось» в нескольких громких скандалах по всей стране. В 2019 году ООО «Мед-Фуд» заплатило штраф за выявленный в пробах продукции стафилококк. Решение было принято судом после проверки Роспотребнадзором Новгородской области. В 2023 году роженицы из роддома Читы подали жалобу на ООО «Мед-Фуд»: после больничного ужина они заработали расстройство желудка. Нарушения были выявлены, в том числе, в ходе проведения внутренней проверки. После этого роддом Читы заключил контакт с другим поставщиком питания. Подобной публичной информации о данном комбинате общественного питания много по всем регионам России.

Наша редакция очень хотела взять комментарий у руководства ООО «Мед-Фуд», но по указанным в интернете телефонам дозвониться до компании мы не смогли. // Фото: Петрозаводск говорит.