Сбежавшего участника СВО из Карелии задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские остановили автомобиль, за рулем которого оказался разыскиваемый военной прокуратурой участник СВО из Карелии. О задержании дезертира сообщает «Фонтанка».

В Приморском районе дорожные полицейские остановили автомобиль «Мерседес», за рулем находился 27-летний костомукшанин. Как оказалось, молодой человек является фигурантом уголовного дела о самовольном оставлении места службы, его разыскивают.

Проблемы с законом у молодого человека начались еще в юношестве. В 2022 году его приговорили к одиннадцати годам лишения свободы за вымогательство и покушение на убийство. Молодой человек уехал на специальную военную операцию и был награжден. // фото unsplash.com