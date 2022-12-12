Стали известны новогодняя и рождественская праздничные программы  

Министерство культуры Карелии представило программу мероприятий (3+, 6+, 12+), которые пройдут на новогодних и рождественских праздниках в плановом режиме. Как отметили в пресс-службе ведомства, они будут носить преимущественно просветительский, а не развлекательный характер.

Театры и музеи Петрозаводска, Карельская филармония, Ансамбль «Кантеле», Национальная библиотека, Центр народного творчества предлагают для детей и взрослых экскурсии, мастер-классы, концерты, спектакли и многое другое.

С 10 по 25 декабря для младших школьников проведут программу «Коляда, коляда, отворяйте ворота…» от Национального музея Карелии.

17 декабря артисты ансамбля «Кантеле» порадуют зрителей концертной программой «Кабы не было зимы».

17 и 18 декабря в Музыкальном театре пройдет «Рождественский гала-концерт», в конце декабря – начале января гости театра смогут насладиться балетом-феерией П. Чайковского «Щелкунчик».

С 17 декабря по 15 января в Национальной библиотеке будут работать книжные выставки «Новогодние путешествия: песни о Новом годе и Рождестве» и «Новогодний серпантин».

С 18 по 30 декабря Центр народного творчества организует для детей и взрослых театрализованное представление «Говорят, под Новый год…Перезагрузка» с участием Деда Мороза и героев русских народных сказок.

С 19 декабря по 19 января в Национальной библиотеке для посетителей будет открыта книжная выставка «Снежная нежная сказка зимы».

С 20 по 28 декабря учащиеся 1-5 классов смогут принять участие в квесте «Новогоднее приключение».

22 декабря Национальная библиотека приглашает детей на игровую программу «Новогодний экспресс».

23-24 декабря в Национальном театре покажут сказку «Снежная королева». В конце года театр представит премьеру для юных зрителей – спектакль «Цветочек аленький» на русском языке.

24 декабря Карельская филармония проведет благотворительную Елку «В гостях у сказки».

25 декабря в учреждении состоится новогодний концерт для малышей «Чудеса под елкой».

На 28-30 декабря для взрослой аудитории подготовлена музыкальная программа «Ночь перед Рождеством с Симфоническим оркестром».

29 декабря состоится концертная программа «Встречаем Новый год с «Кантеле».

30 декабря, 2 и 5 января в Доме «Кантеле» пройдет Новогодняя елка «Академия домовых дядюшки Юкко».

7 января во Дворце искусств г. Кондопога состоится традиционное празднование рождества – «Рождество с органом».

Кроме того, в конце уходящего – начале нового года Театр кукол представит новогодние программы «Новый год – время приключений», «Волшебная книга гномов» и «Пряничный человечек». В период январских каникул Музей изобразительных искусств приглашает на мастер-классы «Елочный шар», «Новогодний маскарад», «Ангел Рождества». Так как в программу могут вноситься изменения, слледите за афишами новогодних мероприятий на сайтах республиканских учреждений культуры. // Фото: pxhere.