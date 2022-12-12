В Петрозаводске открывают новый исправительный центр

В Петрозаводске реализуется совместный проект Управления ФСИН и камнеобрабатывающего предприятия «Каменъ» - создается новый исправительный центр при предприятии. Сегодня учреждение посетил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Исправительный центр, рассчитанный на 50 человек, располагается на территории Южной промзоны Петрозаводска. Осужденные будут жить и работать рядом с производственным цехом. В помещениях размещается девять жилых комнат, кухня и столовая, санитарные комнаты, комната для воспитательной работы. Рядом отведен двор для прогулок. Режим здесь более мягкий, чем в колонии - заключенным разрешат ходить в своей одежде, пользоваться мобильными телефонами и компьютерами.

«Мы много работаем над тем, чтобы у заключенных была возможность трудиться в самих исправительных учреждениях. Но важно использовать такой новый инструмент, который мы видим здесь во взаимодействии правоохранительного ведомства и бизнеса»,

- отметил глава региона.

Новые сотрудники пройдут необходимое обучение, после чего они смогут работать разнорабочими, распиловщиками, полировщиками камня, упаковщиками продукции. Открытие планируется на начало следующего года. // Фото: gov.karelia.ru.