Стали известны маршруты дистанций на Забег.РФ в Петрозаводске

До мероприятия ЗаБег.РФ остается меньше недели, оно стартует 22 мая в 85 российских регионах, в том числе и в Карелии. Организаторы опубликовали маршруты дистанций и программу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Трасса пройдет по историческому центру карельской столицы, с видами на парки, скверы и Онежское озеро.

Можно будет выбрать дистанцию 1 километр, 5 километров, 10 километров или пробежать полумарафон 21,1 километра.

Любители скандинавской ходьбы смогут испытать силы на дистанции в 5 километров. Темп всем участникам помогут поддержать музыканты.

Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Каждый участник получит фирменную футболку и медаль. // Фото: администрация Петрозаводска