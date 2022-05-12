Карельская спортсменка стала чемпионкой по панкратиону

Петрозаводчанка Александра Горбачева завоевала «золото» на Чемпионате России по панкратиону, который состоялся в праздничные выходные в Москве.

«Карельская спортсменка одержала четыре победы в поединках досрочно. Александра выступает в весовой категории 64 кг. Еще одна наша землячка – Наталья Дьячкова в этот раз остановилась в шаге от высшей ступени пьедестала и завоевала серебро в весовой категории 58 кг»,