12 мая 2022, 10:56
Спорт

Карельская спортсменка стала чемпионкой по панкратиону

Александра Горбачева одержала четыре победы в поединках досрочно

Петрозаводчанка Александра Горбачева завоевала «золото» на Чемпионате России по панкратиону, который состоялся в праздничные выходные в Москве.

«Карельская спортсменка одержала четыре победы в поединках досрочно. Александра выступает в весовой категории 64 кг. Еще одна наша землячка – Наталья Дьячкова в этот раз остановилась в шаге от высшей ступени пьедестала и завоевала серебро в весовой категории 58 кг»,

- рассказали в министерстве образования и спорта республики.

Напомним, что панкратион является возрожденным древним олимпийским видом единоборства. Фото: vk.com/minsportkarelia.

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Новости
чемпионат по панкратиону
карельские спортсменки
возрожденный вид единоборства
панкратион