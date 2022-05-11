На хоккейном турнире «Ледокол» собрали 85 000 рублей

Благодаря благотворительному хоккейному турниру «Ледокол» удалось собрать 85 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на детские спортивные проекты, сообщили в Минспорта РК.

«Ледокол» проходил в Кондопоге, средства собирали по программе «Спорт-село» для развития детского спорта в поселках и селах Карелии.

В матчах приняли участие 22 команды. Победила «СКА Карелия 06» из Кондопоги, второе место заняла команда из Санкт-Петербурга «Добрыня», третье – петрозаводские «Викинги».

В рамках состязаний состоялась открытая тренировка, ее провели хоккейный блогер Hockey Stigg и основатель детской хоккейной школы «Метеор» Денис Басов. // Фото: Минспорта Карелии