11 мая 2022, 18:50
На хоккейном турнире «Ледокол» собрали 85 000 рублей
Полученные от зрителей хоккейных матчей деньги пойдут на развитие детского спорта
Благодаря благотворительному хоккейному турниру «Ледокол» удалось собрать 85 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на детские спортивные проекты, сообщили в Минспорта РК.
«Ледокол» проходил в Кондопоге, средства собирали по программе «Спорт-село» для развития детского спорта в поселках и селах Карелии.
В матчах приняли участие 22 команды. Победила «СКА Карелия 06» из Кондопоги, второе место заняла команда из Санкт-Петербурга «Добрыня», третье – петрозаводские «Викинги».
В рамках состязаний состоялась открытая тренировка, ее провели хоккейный блогер Hockey Stigg и основатель детской хоккейной школы «Метеор» Денис Басов. // Фото: Минспорта Карелии