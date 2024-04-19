19 апреля 2024, 15:17
Стала известна дата отчета Главы Карелии перед Заксобранием
Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал, в каком формате пройдет отчета Главы региона
24 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков выступит перед депутатами Законодательного собрания с традиционным отчетом о деятельности правительства в прошедшем году.
Отчет Парфенчикова пройдет в формате расширенного публичного выступления. Об этом сообщает председатель ЗС Карелии Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети.
Сейчас я и мои коллеги изучаем информационные материалы, поступившие к отчету,
- пишет Шандалович.
На заседании соберутся парламентарии, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, участники специальной военной операции и члены их семей, представители духовенства, бизнеса, общественных и молодежных организаций, отметил Элиссан Шандалович.