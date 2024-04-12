Медикам вручили ключи от квартир по поручению Артура Парфенчикова

Сегодня по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в Кондопоге вручили ключи от служебных квартир медицинским работникам ЦРБ.

Новоселами стали четыре специалиста, сообщили в пресс-службе главы региона. В город бумажников приехали работать врач-стоматолог, участковый врач-терапевт, медбрат по массажу и старшая медсестра. Двое из них приехали из Татарстана и Краснодарского края.

Премьер-министр правительства региона Александр Чепик поздравил новоселов и отметил эффективность инициированных главой республики мер, принимаемых правительством Карелии для кадрового обеспечения учреждений здравоохранения республики.

«В 2018 году Артур Парфенчиков принял решение о привлечении в Карелию специалистов сферы здравоохранения, образования. За прошедший период 164 семьи медицинских работников приехали в республику, - отметил Александр Чепик. - Уверен, что к нам приезжают профессионалы, которые обеспечат высокий уровень оказываемых медицинских услуг».

Старшая медсестра терапевтического и неврологического отделения Кондопожской больницы Вита Мельникова рассказала, что раньше ей приходилось снимать жилье. Женщина рада получить собственную квартиру, в планах ее обустроить.

Напомним, благодаря вводимым региональным правительством мерам соцподдержки и программам за последние 5 лет обеспеченность медучреждений республики специалистами значительно улучшилась и превысила среднероссийские показатели. В 2023 году кадровое обеспечение врачами составило более 53%, а работниками со средним медобразованием - более 112%. В среднем по России эти цифры в 2023 году были 41,4 и 87,7 соответственно. // фото с сайта правительства РК