Юлия Мизинкова заняла высокий пост в Минтрансе Карелии

Юлия Мизинкова назначена на должность первого заместителя министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Новый замминистра начала исполнять свои служебные обязанности с сегодняшнего дня. Мизинкова будет курировать вопросы в области транспорта, включая авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, вопросы обеспечения связи в регионе, а также деятельность подведомственных Минтрансу учреждений и предприятий.

Ранее Юлия Мизинкова занимала пост председателя комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска. // Фото «Петрозаводск говорит»