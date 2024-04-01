Парламент Карелии ограничит работу «наливаек» в регионе

Сегодня, 1 апреля, вступил в силу федеральный закон, который дает право вводить региональные ограничения на деятельность так называемых «наливаек». Об том напомнил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети.

Вопрос с «наливайками», а по сути, круглосуточными магазинами по продаже алкогольных напитков, очень волнует жителей Карелии. На приемах граждан мне и коллегам постоянно поступают жалобы на недобросовестных владельцев таких «пивнушек», которые работают под вывесками «кафе» и «баров»,

- пишет Шандалович.

Он сообщил, что Законодательное собрание Карелии уже начало работу над законом, который будет предусматривать дополнительные запреты на розничную продажу алкоголя в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

На площадке Законодательного Собрания Республики Карелия перед принятием закона проведем широкое обсуждение. По итогам в Карелии должен быть принят закон, который позволит поставить заслон работе «наливаек» и будет гарантировать жителям многоэтажек спокойную жизнь,

- считает спикер карельского парламента.