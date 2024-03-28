Шандалович приветствовал депутатов СЗФО в Карелии

Перед началом работы парламентарии из Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Вологодской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми почтили минутой молчания память погибших в «Крокус Сити Холле».



Участников заседания приветствовал спикер карельского парламента, председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Элиссан Шандалович.





В этом году исполняется 30 лет Парламентской Ассоциации Северо-Запада, это значимая дата в нашей истории. Хочу сказать, что Ассоциация состоялась, она работает эффективно, ее решения полезны и нужны. Кроме всего прочего, Парламентская Ассоциация является действенным мостиком взаимодействия между различными регионами нашей страны,

– сказал Элиссан Шандалович.



Спикер карельского парламента также выразил надежду на продуктивную работу комитета:



Я уверен, что мы найдем понимание и поддержку законодательных инициатив, которые сегодня будут рассмотрены на заседании комитета.



Председатель постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам, председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов поблагодарил Карелию за гостеприимство и отметил, что у республики есть чему поучиться.



Повестка заседания включает 11 вопросов. Депутаты рассмотрят инициативы о внесении изменений в законодательство о рекламе, информации, развитии малого и среднего бизнеса, закупках. Кроме этого на заседании обсудят обращение к Председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину об усилении ответственности за граффити, пропагандирующие наркотики.





Также в центре внимания участников заседания вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.



Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была образована 17 ноября 1994 года. Ее членами являются законодательные (представительные) органы государственной власти 11 субъектов северо-западного округа России. В числе основных целей консультативно-совещательного органа - выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, содействие в продвижении законодательных инициатив, а также укрепление диалога между парламентами и парламентариями Российской Федерации.



Напомним, что в 2024 году руководитель карельского парламента Элиссан Шандалович является председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

//Фото: пресс-служба ЗС РК