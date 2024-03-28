Колыхматова намерена ввести дополнительные ограничения для курильщиков

Сити-менеджер Инна Колыхматова предлагает установить дополнительные ограничения для курильщиков, в том числе по использованию кальянов. Инициатива «Об установлении дополнительных ограничений курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, использования кальянов в отдельных общественных местах на территории Республики Карелия» поступила в региональный парламент.

Курить предлагают запретить в парках, скверах, на набережных, на остановках общественного транспорта и вблизи них, у входов в здания органов власти и социальных служб, а также в местах массовых мероприятий.

За нарушение ограничений предлагают наказывать рублем – от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение штраф может составить от 1000 до 2000 рублей.

Принятие проекта закона не повлечет расходов бюджета Карелии. // фото unsplash.com