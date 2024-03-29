Сроки охоты на дичь определили в Карелии

В понедельник, 1 апреля, начнется прием заявлений на добычу боровой, полевой, водоплавающей и болотно-луговой дичи. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды Карелии.

Заявления в понедельник начнут принимать у охотников из южных округов и районов: Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Питкярантского и Суоярвского.

С 7 апреля подать их смогут жители Беломорска и северных районов и округов Карелии: Калевальского, Кемского, Лоухского, Муезерского, Костомукшского, Сегежского.

Охотиться можно будет с 1 по 10 мая на территории южных районов и округов, а с 6 по 15 мая на территории Беломорского округа и северных районов и округов. // фото: freepik.com