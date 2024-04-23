Срок пребывания в Таиланде без визы для россиян урезали

Правительство Таиланда утвердило положение, согласно которому граждане России могут находиться в стране не более 60 дней. Этот режим вступит в силу с 1 мая, передает тайское издание Khaosod.

Таким образом, тайский кабмин поддержал предложение МИД королевства. Сейчас россияне могут находиться в стране без визы 90 дней, такой срок установили в ноябре прошлого года.

По словам премьера Таиланда Сеттха Тхависина, новая мера носит исключительный и временный характер, но срок ее действия пока не определен. // фото: freepik.com