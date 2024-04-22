Желание перекусить пиццей помогло женщине сказочно разбогатеть

Жительница США решила купить лотерейный билет, когда ехала за пиццей, и стала миллионершей. Об этом сообщает сайт Michigan Lottery Connect.

По данным источника, 41-летняя женщина решила последовать примеру своего мужа, который постоянно играет в лотерею. По дороге в пиццерию она приобрела билет мгновенной лотереи, стерла защитный слой и обомлела. Выяснилось, что она выиграла два миллиона долларов.

«Я позвонила мужу, чтобы сообщить ему эту новость, потому что была так взволнована. Я не могла дождаться, когда вернусь домой!», - призналась победительница.

Американка решила единовременно забрать выигрыш. После вычета всех налогов она получила на руки 1,3 миллиона долларов. Женщина призналась, что в первую очередь потратит деньги на оплату счетов и отпуск. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk