Срок для возврата «невозвратных» билетов продлили в России

Для россиян продлили срок возврата билетов на поезда, купленных по невозвратному тарифу. Такое решение приняли в РЖД в связи с продлением ограничений на фоне пандемии.

Пассажиры могут сдать билеты по 1 июня включительно, пишут «Известия». Сделать это можно в железнодорожных кассах или онлайн. Возврат будет осуществляться по правилам, которые действуют и на возврат обычного проездного документа. Сбор за возврат неиспользованных проездных документов взиматься не будет.

Ранее РЖД предоставили возможность вернуть купленные по невозвратному тарифу билеты до 10 апреля.

На сайте РЖД есть раздел для пассажиров с информацией об отмененных на фоне коронавируса поездах, правилах возврата билетов и другой полезной информацией.