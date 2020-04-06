Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Основной этап ЕГЭ для российских школьников пришлось сдвигать с мая на июнь из-за пандемии коронавируса. На портале проектов нормативных правовых актов сегодня опубликован проект нового расписания единого госэкзамена. Предполагается, что сдача экзамена начнется 8 июня, а завершится 11 июля. Проект подготовило Министерство просвещения.

Ориентировочно, 8 июня состоятся экзамены по географии, литературе, информатике. Затем 11 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, 15 – по математике, пишет ТАСС. На 18 июня назначены экзамены по истории и физике, 22 июня - по обществознанию и химии, 25 июня - письменный экзамен по иностранному языку и биология, 26 и 29 июня — устный ЕГЭ по иностранным языкам. С 1 по 11 июля запланированы резервные дни для сдачи экзамена.

Ранее в России перенесли основные сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса. Также были перенесены сроки ОГЭ для выпускников девятых классов.