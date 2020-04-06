06 апреля 2020, 15:07
Россия

Путин наградил врача-невролога Республиканской больницы им. Баранова

Александра Сергеева за заслуги в здравоохранении и добросовестную работу наградили орденом Дружбы

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Александр Сергеев.

Президент подписал соответствующий указ о награждении государственными наградами РФ заведующего отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Минздрава Карелии.

Александр Сергеев – врач-невролог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России и республики. Имеет стаж работы более 35 лет.

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Метки: 
Владимир Путин
орден дружбы
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новости Карелии
врач-невролог