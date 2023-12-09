Срочную операцию из-за тромба сделали Леониду Агутину

Российский певец Леонид Агутин перенес экстренную операцию. Об этом он сам сообщил в своем канале в Telegram.

Исполнитель пояснил, что перед концертом приехал в больницу, поскольку чувствовал сильную боль и практически не мог ходить. Он подозревал, что у него растяжение ноги. Врачи сделали певцу УЗИ и обнаружили блуждающий тромб. Агутина отправили на операцию.

Певец отметил, что все прошло хорошо. Медики обещают вскоре выписать его. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev