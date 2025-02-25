Среднюю зарплату медиков раскрыли в Минздраве

Средняя зарплата врачей в России перевалила за 123 тысячи рублей. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Приведенные министром цифры относятся к первым девяти месяцам 2024 года. Как отметил Мурашко, за последние пять лет зарплаты врачей выросли на 42 тысячи рублей. В 2019 году средняя зарплата составляла почти 81 тысячу рублей.

Что касается средней зарплаты среднего медицинского персонала, добавил министр, то она в январе-сентябре 2024 года выросла до 61 тысячи рублей, хотя в 2019-м составляла 39,5 тысячи. Таким образом, прирост за пять лет в этом сегменте составил 21,5 тысячи.

Глава Минздрава пообещал, что динамика роста доходов медицинских работников будет сохранена. // Фото: freepik.com