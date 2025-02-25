Люди продолжают умирать от ковида в России

За последнюю неделю в России от ковида умерли 15 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

Всего за неделю выявлен 6001 случай заражения коронавирусом. Заболеваемость снизилась на 10,2%. В больницы доставили 839 человек с Covid-19.

В Карелии новых жертв болезни нет. Госпитализировать пришлось пятерых пациентов, всего выявлены 39 случаев. // Фото: unsplash.com / Sardar Faizan