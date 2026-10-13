Жестко задержан устроивший стрельбу в Карелии мужчина

В Суоярви возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Фото СК

В Суоярви возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего горожанина. Он подозревается в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, 11 октября, будучи пьяным, мужчина решил убить своего 37-летнего знакомого. Он подошел к его гаражу и выстрелил в оппонента, который находился в смотровой яме, из ружья. Очевидцы успели закрыть дверь, потерпевший получил ранение, но выжил. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

С места преступления злодей скрылся, но был найден полицейскими. При силовой поддержке Росгвардии мужчина был задержан. По уголовному делу идет следствие. Осмотрено место преступление, изъято ружье, допрошены обвиняемый и свидетели. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что взрывные работы будут проводиться в Суоярвском округе два дня подряд.