Водители торопились на красный проехать ж/д переезд в Петрозаводске

В карельской столице участились нарушения правил проезда железнодорожных переездов

Фото: Петрозаводск говорит

Дежурные по переездам постоянно сообщают в ГАИ о водителях, которые едут через пути на запрещающий сигнал светофора. О грубых нарушениях правил дорожного движения рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Только за минувшие выходные было зарегистрировано 4 факта проезда автомобилей через переезд на красный свет. Инспекторы оперативно реагируют на каждый такой сигнал. В результате нарушителей привлекли к строгой ответственности.

За проезд через пути на запрещающий сигнале светофора или при закрывающемся шлагбауме водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав до полугода, напомнили в ведомстве о последствиях такого нарушения.

За повторное нарушение в течение года можно лишиться прав на один год.

Железнодорожный переезд – это зона повышенной опасности. Пытаясь сэкономить пару минут, водители-нарушители ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поезда и других автомобилистов, отметили в ГАИ.