В полиции призвали магазины Петрозаводска усилить охрану

Кражу из магазина техники раскрыли стражи порядка карельской столицы

Фото МВД по РК

В полицию Петрозаводска обратились работники магазина техники, расположенного в одном из торговых центров. Они рассказали о краже товара, ущерб составил 12 800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал ранее судимый 39-летний житель города. Он признался, что пошел на преступление, поскольку ему сильно нужны были деньги. Он пришел в торговую точку, спрятал в пакет машинку для стрижки волос и ушел, не заплатив. Затем он продал товар случайному знакомому.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

В полиции напомнили работникам магазинов о необходимости тщательно следить за торговыми залами с помощью камер видеонаблюдения. Также стражи порядка призвали торговые точки усилить охрану.

Ранее сообщалось о том, что жительнице Карелии грозит колония за фиктивную регистрацию иностранца.