Средняя зарплата в Карелии снизилась

По информации Карелиястата средняя зарплата в республике в феврале 2022 года составила 50 751 рубль. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

По сравнению с февралем 2021 года уровень зарплаты увеличился на 11,3%. Отметим, однако, что в сравнении с январем 2022 года средняя зарплата уменьшилась, тогда она составляла 51 990 рублей.

Уровень реальной зарплаты, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, вырос в республике за год всего на 1,4%. Фото: pixabay.com/Maria_Domnina