Карелиястат назвал среднюю зарплату в республике

Карелиястат опубликовал данные о средней зарплате в республике за январь 2022 года. Информация доступна на официальном сайте ведомства.

Так, в январе средняя зарплата в Карелии составила 51 990 рублей. По сравнению с январем 2021 года она выросла на 11,9%. Уровень реальной зарплаты, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, вырос за год на 2,0%.

Напомним, в декабре 2021 года средняя зарплата в Карелии превысила 64 тысячи рублей. Фото pixabay.com/JetraTull