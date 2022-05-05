Официальный курс евро снизили до 70 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 6 мая. Рубль снова укрепился, следует из данных регулятора.

Так, доллар подешевел на 3,18 рубля. Американская валюта котируется на отметке 66,24 рубля. Курс евро снизился на 2,72 рубля до уровня 70,07 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pixabay.com/martaposemuckel