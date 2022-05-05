Генпрокуратура займется поставщиками, не снижающими цены

Генеральная прокуратура России запросила у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) данные о поставщиках, которые при укреплении рубля отказались снизить цены. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Forbes.

В АКОРТ на запрос генпрокуратуры пояснили, что случаи завышения на таких основаниях есть, и лишь единицы снизили цены, но совершенно не в той пропорции, в которой поднимали. Конкретные поставщики пока не названы.

Напомним, 4 мая, рубль «поправился» на два года – доллар опускался до 66,3 руб., евро – до 69,8. Фото: pixabay.