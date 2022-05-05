Вслед за долларом подешевеет электроника

Цены на многие товары за последние два месяца подскочили не более чем на четверть, что в целом укладывается в рамки инфляции. Но важно помнить, что некоторые производители ушли с российского рынка из-за санкций, поэтому в некоторых сегментах рынка сейчас наблюдается дефицит, передает агентство «Прайм» слова сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Среди таковых товаров эксперт выделяет автозапчасти, стройматериалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих для компьютеров, сетевое оборудование.

«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», — объясняет экономист.

С укреплением рубля ценники в магазинах, особенно на бытовую технику и электронику, менялись, по словам специалиста, фактически ежедневно. Но есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Первый – дорожают товары, которые больше не ввозятся в Россию. Второй – цены начнут серьезно меняться, когда отладят механизм параллельного импорта. Дисконт по ним может составить до 30%. Фото: pixabay.