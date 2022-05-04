Мусорный передел. Регоператор хочет убирать Петрозаводск своими силами

Текст: Георгий Чентемиров

“Карельский экологический оператор” намерен в ближайшем будущем вывозить мусор без участия МУП “Автоспецтранс”. Информацию об этом порталу “Петрозаводск говорит” подтвердила заместитель гендиректора “КЭО” Анна Позднякова. Если это произойдет, муниципальное предприятие Петрозаводска может оказаться в тяжелом положении, считает эксперт, работающий в сфере обращения ТКО.

Петрозаводское МУП “Автоспецтранс” сейчас вывозит мусор из восьми районов карельской столицы, тринадцати поселений Прионежского района, а также Пудожского района. Региональный оператор уже предпринимал конкретные шаги по прекращению отношений с “АСТ”. В частности, в середине апреля компания направила своему контрагенту уведомление о предстоящем разрыве договора, действовавшего с начала 2019 года. Данный документ имеется в распоряжении редакции.

“Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителем фактически понесенных им расходов. В связи с вышеизложенным уведомляем, что… последний день оказания услуг — 30.04.2022 г.”

— говорится в письме.

Иными словами, уже с 1 мая МУП “Автоспецтранс” должно было остаться без работы. Разумеется, при условии полного расчета со стороны регионального оператора. А вот здесь возникла проблема.

— У “Автоспецтранса” взяты в лизинг новые машины, за которые он должен расплатиться. Это, согласно законодательству, входит в понесенные расходы, которые надо бы компенсировать. Кроме того, сложилась практика, когда можно выставить счет за фактически вывезенный мусор, которого гораздо больше, чем прописано в нормативах накопления. И МУП, по сути, уже вывез объемы, оговоренные четырехлетним договором. За все это тоже пришлось бы платить; через суд, но пришлось бы, — поясняет специалист.

Очевидно, по данным причинам руководство регионального оператора “одумалось” и отозвало свое уведомление. Однако сути дела это не меняет. Через восемь месяцев контракт закончится сам собой, и тогда “Карельский экологический оператор” возьмет дело в свои руки.

"У нас есть планы осуществлять транспортировку, чтобы задействовать технику, которая сегодня стоит на приколе, за нее платятся платежи",

— подтвердила Анна Позднякова.

— Сейчас будут обсуждаться взаимоотношения с городом и “Автоспецтрансом”. Наших мощностей хватит, мы не можем брать на себя обязательства, которые не выполним.

Действительно, сейчас на базе “Автоспецтранса” простаивают 15 мусоровозов, купленных региональным оператором. Неработающая техника — это убытки. Как пояснил специалист, в тарифе на обращение с отходами львиную долю занимает их транспортировка, на этом получается самая большая маржа. Возможно, именно по этой причине региональный оператор уже давно наращивает свое присутствие в районах республики. Сейчас “КЭО” транспортирует отходы из четырех районов Северного Приладожья.

— По закону мы не имеем права транспортировать не более 50 процентов. То, что вы сказали, не покрывает пятидесяти процентов, поэтому будем расширяться. Люди связывают вывоз мусора именно с региональным оператором; все "шишки" нам, а осуществляем работу и получаем деньги не мы. Чтобы принимать удары, мы должны отвечать за свою работу, — сказала Анна Позднякова.

Очевидно, что Петрозаводск (или даже часть его) дает широкое поле деятельности. Региональный оператор уже сейчас собирает деньги за вывоз мусора с юридических лиц, теперь сюда добавится население. Однако возникает вопрос: а что при таком раскладе будет с муниципальным предприятием?

Получить оперативный комментарий в мэрии карельской столицы нам не удалось, поэтому придется встать на скользкую дорожку домыслов и размышлений. Предположим, МУП “Автоспецтранс” остается не у дел. Зарабатывать на вывозе мусора из Петрозаводска он не сможет, другие районы тоже наверняка будут поделены “как надо”. Автопарк предприятия “Карельскому экологическому оператору” не нужен — у них свой имеется. Дальнейшая судьба имущественного комплекса МУПа будет покрыта туманом неопределенности.

Транспортировка отходов — основная статья заработка “Автоспецтранса”. Еще один источник ассигнований — обслуживание свалки, но это, насколько известно “ПТЗ говорит”, особых денег не приносит. Причем передать эти функции кому-то другому фактически невозможно. На данную работу нужна лицензия, которая есть только у “Автоспецтранса”. Для получения такой же лицензии нужен договор аренды того же участка земли и несколько месяцев на всевозможные согласования. Все это время вывозить мусор будет просто некуда.

Получается, вместо стабильного и приносящего небольшую прибыль предприятия Петрозаводск получит убыточную контору, которая будет заниматься содержанием свалки. А частная компания расширит свое влияние на мусорный бизнес в регионе. Напомним, кстати, что контроль над региональным оператором частник получил всего за 24 миллиона рублей.

Будут ли петрозаводские власти как-то бороться за то, чтобы МУП “Автоспецнтранс” не осталось без работы? Ох, загадка… Согласно информации на сайте регоператора, исполняющим обязанности генерального директора сейчас является Павел Дегтярев. Когда-то давно он долгое время возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков — аккурат перед тем, как эту должность занял нынешний мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Маленькая республика, маленький город, все друг другу товарищи, бывшие коллеги и командиры, отсюда и совпадения.

И да, этот тот самый Павел Дегтярев, который получил премию в 26 миллионов за свою эффективную работу в “Кареллеспроме”. Потом он возглавил Управление автодорог — и тоже отличился: недавно глава Карелии Артур Парфенчиков наградил Дегтярева за заслуги в развитии автодорожной инфраструктуры. Теперь вот обращение с отходами. Можно предположить, что впереди у универсального управленца новые достижения — и новые награды. // Фото: Георгий Чентемиров, Антонина Кябелева