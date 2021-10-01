01 октября 2021, 07:12
Средний чек россиянина в магазине составил 650 рублей
Стало известно, сколько денег в среднем тратят россияне за один поход в магазин
С 20 по 26 сентября эксперты компании «Ромир» провели исследование: сколько денег россияне оставляют за один поход в магазин.
Средняя стоимость одной покупки россиянина составила 650 рублей, что на 7 рублей больше, чем было неделей ранее.
Годом ранее этот показатель составлял 589 рублей. За год, таким образом, рост среднего чека составил 10,4 процента, или 61 рубль. // Фото: gonghuimin468