Средний чек на оплату ЖКУ в России вырос на 7,5 процента

Средний платеж россиян за жилищно-коммунальные услуги в прошлом году составил 3 405 рублей. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков). Данные получены в результате анализа операций по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка.

— Средний чек коммунального платежа в минувшем году составил 3 405 рублей. По данным банка, средний чек за ЖКУ в минувшем году подрос относительно 2020 года, когда он составлял 3 168 рублей,

— выяснили авторы исследования. Таким образом, платеж вырос почти на 7,5 процента.

По их мнению, на динамике могла сказаться аномально теплая зима 2019-2020 годов. При этом в 2021 году выдалась снежная зима с сильными морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше.