Детсады и школы избавлены от ковидного карантина

С 6 февраля карантин по COVID-19 для школ и детсадов отменяется по всей России.

«В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе»,

— сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что ранее достаточно было одного заболевшего коронавирусом для перевода на дистанционное обучение всей группы или класса.

Ранее мы писали об отмене карантина для контактировавших с больным и об отмене контрольного ПЦР-теста для людей, чье лечение длится более семи дней.