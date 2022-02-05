В России отменили контрольный ПЦР-тест для болеющих более 7 дней

Если лечение пациента с коронавирусом длиится дольше семи дней, то для выписки ему не понадобится контрольный отрицательный тест. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном 5 февраля на официальном портале правовых актов.

Если пациент лечится менее семи дней, то его выпишут после получения одного отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем через три дня после получения положительного.

Ранее стало известно, что в России отменяется изоляция для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Пункт 3.8 признать утратившим силу»,

— говорится в документе.

Пунктом 3.8 предписывалось лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней.

Постановление вступает в силу завтра, 6 февраля.