05 февраля 2022, 14:54
Мясников рассказал о мужском симптоме рака
Стало известно состояние, при котором необходимо срочно обратиться к врачу
Врач Александр Мясников рассказал о симптоме у мужчин, который может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, пишет Общественная служба новостей.
Таким симптомом является железодефицитная анемия.
Мясников считает, что анемия сигнализирует о поражении желудочно-кишечного тракта, которое впоследствии может привести к язве, полипам или даже онкологическим заболеваниям. Поэтому при снижении гемоглобина доктор рекомендует мужчинам незамедлительно обратиться к врачу.