Мясников рассказал о мужском симптоме рака

Врач Александр Мясников рассказал о симптоме у мужчин, который может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, пишет Общественная служба новостей.

Таким симптомом является железодефицитная анемия.

Мясников считает, что анемия сигнализирует о поражении желудочно-кишечного тракта, которое впоследствии может привести к язве, полипам или даже онкологическим заболеваниям. Поэтому при снижении гемоглобина доктор рекомендует мужчинам незамедлительно обратиться к врачу.