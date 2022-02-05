05 февраля 2022, 14:54
Здоровый интерес

Мясников рассказал о мужском симптоме рака

Стало известно состояние, при котором необходимо срочно обратиться к врачу

Врач Александр Мясников рассказал о симптоме у мужчин, который может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, пишет Общественная служба новостей.

Таким симптомом является железодефицитная анемия.

 

 

Мясников считает, что анемия сигнализирует о поражении желудочно-кишечного тракта, которое впоследствии может привести к язве, полипам или даже онкологическим заболеваниям. Поэтому при снижении гемоглобина доктор рекомендует мужчинам незамедлительно обратиться к врачу.

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Россия
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рак
анемия