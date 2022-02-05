Сегодня ночью подрядчики вывозили снег с улиц Петрозаводска

Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц Петрозаводска, сообщает администрация города.

Работы ведутся в темное время суток, когда дороги минимально загружены транспортом. Сегодня ночью специализированная техника работала на Ключевой, Древлянке, Перевалке, Кукковке, в Первомайском районе и в центре карельской столицы. Снег вывозили с Ключевского и Лососинского шоссе, с Карельского проспекта, с улиц Кемской, Муезерской, Красноармейской, Шотмана, Пархоменко и Попова.

К зимнему содержанию инфраструктуры дополнительно привлечены силы ООО «ТТК Недра», ООО «РБК», ООО «Евробетон», ООО «Городской комбинат благоустройства», ИП Александров Д. А., ИП Шириян А. А., ИП Сударченова М. А. и ИП Тимошенко Е.А. Контроль работы подрядчиков осуществляется круглосуточно, утверждает мэрия.