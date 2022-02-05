Как Апостол Андрей Первозванный решил дойти до Карелии

Еще в 1 веке н. э., посидев у подножья горы Синай и поразмыслив, один из апостолов, а точнее первый из них – Андрей Первозванный – решил держать свой крестовый путь на славянские земли, и последней точкой миссии избрал именно Карелию.

Так и начертил прутиком на песке - Карелия. Ведь после сошествия Св. Духа апостолы получили дар «языков». Случилось это чудо в день Пятидесятницы, именно после сошествия на них Св. Духа (Деян. 2:3-11) апостолы начали говорить иными языками и пророчествовать.

На крайней точке своей миссии на Валааме несколько лет назад православная церковь установила памятник апостолу Андрею Первозванному. // Фото: valaam.ru/