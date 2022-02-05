Карелия продолжает бить рекорды по заражению коронавирусом

На 5 февраля в Республике Карелия зарегистрировано 103110 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 12935 детей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 884 инфицированных (200 - дети), из них непривитых – 840 (95 процентов).

В ковидных стационарах получают лечение 846 пациентов, в состоянии средней тяжести – 785 человек, в тяжёлом – 54 (из них непривитых - 50).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 97568 человек, за последние сутки – 701.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1335 человек.