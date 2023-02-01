Среди петрозаводчан ищут будущих водителей троллейбусов

Петрозаводчанам предлагают освоить профессию водителя троллейбуса. Ярмарка вакансий пройдет 2 февраля в 10:00 в центре занятости граждан на улице Кирова, 25.

Полугодовые курсы водителей начнутся в первом квартале года. Стать водителями троллейбусов предлагают гражданам старше 20 лет, имеющих среднее образование и годных по здоровью. На время обучения выплачивают стипендию.

Водители троллейбусов работают по сменам, им предоставляют 58-дневный отпуск, предлагают зарплату от 45 тысяч рублей, бесплатный проезд в троллейбусах и оплачивают раз в два года проезд к месту отдыха. На работу и с работы сотрудников отвозит служебный транспорт. // фото «Петрозаводск говорит»