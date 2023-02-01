Жителям Карелии напомнили, что хоронить домашних животных нельзя

Самостоятельно хоронить своих домашних животных запрещено. Об этом Минсельхоз Карелии напомнил жителям республики и разъяснил порядок действий.

Соответствующую услугу оказывает «Республиканский центр ветеринарии и консультирования». Обратиться в ветслужбу надо в течение суток после смерти питомца. Ветврач даст заключение о «допустимом способе утилизации».

Выбор может быть ограничен из-за заражения животного. Потом труп передают или в ветеринарную клинику, или в занимающуюся кремацией животных организацию. // фото: freepik.com