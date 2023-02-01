01 февраля 2023, 12:07
Жителям Карелии напомнили, что хоронить домашних животных нельзя
Минсельхоз республики объяснил, что нужно сделать после смерти домашнего питомца
Самостоятельно хоронить своих домашних животных запрещено. Об этом Минсельхоз Карелии напомнил жителям республики и разъяснил порядок действий.
Соответствующую услугу оказывает «Республиканский центр ветеринарии и консультирования». Обратиться в ветслужбу надо в течение суток после смерти питомца. Ветврач даст заключение о «допустимом способе утилизации».
Выбор может быть ограничен из-за заражения животного. Потом труп передают или в ветеринарную клинику, или в занимающуюся кремацией животных организацию. // фото: freepik.com