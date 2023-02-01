Один из петрозаводских автобусов предупредил о подорожании проезда

Петрозаводчан предупредили о подорожании проезда в маршрутке №9 на шесть рублей. Объявление в салоне автобуса сфотографировали и выложили в группе «Живой Петрозаводск».

С 6 февраля пассажирам придется платить за проезд не 39 рублей, а 45.

Подписчики возмутились тому, что проезд в городских автобусах дорожает, при этом ждать нужную маршрутку на остановке приходится очень долго, некоторые указали на «кошмар» в общении водителей с пассажирами. Другие вспомнили о транспортной реформе, которую проводила администрация.

«Реформа в чем заключалась? Все надеялись на движение транспорта по расписанию, а получили повышение стоимости за проезд».