01 февраля 2023, 11:22
На предприятии не вычли алименты из зарплаты и заплатили сами
Из-за нарушений в работе двух бухгалтерий виновным придется раскошелиться на 128 тысячи рублей
Судебные приставы проверили два предприятия в Пряжинском районе. Оказалось, бухгалтеры не вычитали деньги из зарплаты алиментщиков, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.
Приставы выписали штрафы на общую сумму 128 тысяч рублей. Один из нарушителей оплатил восемь из них на 120 тысяч рублей, а всего протоколов было 12.
Предприятиям напомнили, что бухгалтерия обязана удерживать алименты и перечислять их взыскателям, причем делать это своевременно. Если должник уволился, об этом надо сообщать судебному приставу-исполнителю. // фото: freepik.com