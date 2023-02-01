На предприятии не вычли алименты из зарплаты и заплатили сами

Судебные приставы проверили два предприятия в Пряжинском районе. Оказалось, бухгалтеры не вычитали деньги из зарплаты алиментщиков, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Приставы выписали штрафы на общую сумму 128 тысяч рублей. Один из нарушителей оплатил восемь из них на 120 тысяч рублей, а всего протоколов было 12.

Предприятиям напомнили, что бухгалтерия обязана удерживать алименты и перечислять их взыскателям, причем делать это своевременно. Если должник уволился, об этом надо сообщать судебному приставу-исполнителю. // фото: freepik.com