Спрос на маски сильно упал в России

В России сильно упал спрос на медицинские маски, хотя их выпускают в количестве около 12 миллионов в сутки. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Чиновник связал такую ситуацию с отступлением пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Министр выразил мнение, что падение спроса бросает вызов предприятиям, которые начали выпускать маски и нарастили объемы производства.

Мантуров отметил, что сейчас в стране создается резерв индивидуальных средств защиты. В него войдут, помимо прочего, и 300 миллионов масок.

Напомним, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал прогноз, что осенью коронавирус вернется в страну. Онищенко, однако, считает, что серьезных ограничений это не вызовет.