Названы сроки возвращения коронавируса в Россию

Осенью коронавирус вернется в России, однако, россияне не столкнутся с такими же серьезными ограничениями, что и весной 2020 года. Такое мнение выразил депутат Госумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Его слова приводит «Интерфакс».

По мнению Онищенко, летом сопротивляемость организма инфекции выше, поэтому заболевших намного меньше. Однако, к осени, когда болезнь вернется, у многих россиян уже будет выработан иммунитет к коронавирусу.

Депутат добавил, что, даже если коронавирус вернется, нельзя идти по пути, «когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».

Напомним, по данным на 7 июля, в нашей стране Covid-19 выявлен более чем у 694 тысяч человек.