РЖД возвращают в расписание более 160 поездов

Российские железные дороги продолжают возвращать в расписание поезда, отмененные на время из-за падения пассажиропотока, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ближайшее время на маршруты вернутся или увеличат периодичность курсирования 160 пар поездов. В этот список входят все скоростные поезда «Ласточка» и «Сапсан».

На данном этапе по стране будут курсировать 350 пар пассажирских поездов дальнего следования или 2/3 от всего запланированного на 2020 год объема, отметили в холдинге.

В РЖД добавили, что сейчас в день пассажиры покупают около 220 тысяч билетов, что в два раза больше, чем было в мае.