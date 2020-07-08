Путину предложили перенести дату празднования Дня России на июль

Вслед за предложением сделать День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, праздничным днем, появилась новая инициатива.

Так, член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что на этот день можно было бы перенести День России, который в нашей стране отмечают 12 июня. Как сообщает RT, Волынец направила свое предложение президенту Владимиру Путину.

Свое решение она объяснила тем, что 12 июня у многих ассоциируется с распадом СССР, а не приобретением независимости страны. Поэтому наиболее подходящим альтернативным днем для этого праздника, по ее мнению, может стать 1 июля. Волынец также попросила президента объявить 1 июля государственным праздником и выходным днем.