В России захотели продавать новые квартиры с мебелью

В России квартиры в новостройках могут начать продавать не только с ремонтом, но и с необходимой мебелью. О предложении внести изменения в критерии стандартного жилья пишут «Известия» со ссылкой на Совет Федерации.

Предположительно, идея может облегчить жизнь людям, которые берут недвижимость в ипотеку так как меблировка уже будет включена в тело кредита. По словам председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, цены на жилье в случае одобрения изменятся не сильно, не больше 10%.

Но у идеи есть и минусы. По мнению члена Общественного Совета при Минстрое Рифата Гарипова, у дешевой мебели отечественных производителей не только низкая цена, но и плохое качество. Как считает эксперт, не все покупатели захотят переплачивать за кухню, которую придется менять через год.

Тем не менее, сенаторы обратились с письмом в Минпромторг и намерены отправить письмо в Минстрой.